AC Milan / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mardi soir, le PSG a chuté sur la pelouse de l’AC Milan (2-1). Si la prestation globale de l’équipe a déçu, quelques joueurs ont vraiment été en-dessous de tout à San Siro.

Le PSG aime se faire peur. Alors qu’il avait la possibilité de faire un pas supplémentaire vers les 8es de finale de Ligue des champions, le club parisien a totalement relancé le groupe avec ce revers sur la pelouse de l’AC Milan (2-1). Outre la défaite, c’est surtout la nouvelle prestation inquiétante des Rouge & Bleu à l’extérieur qui inquiète. Et de nombreux joueurs ont affiché des grosses lacunes pour un match de ce niveau.

Donnarumma évite l’humiliation, Ugarte méconnaissable

Au centre des attentions en raison de l’accueil hostile réservé par ses anciens supporters, Gianluigi Donnarumma a bien résisté à cette pression pesante sur lui. L’italien a été le seul Parisien au niveau et a réalisé quelques parades déterminantes pour éviter une plus lourde défaite. « Il fallait être sacrément fort mentalement pour affronter un stade aussi hostile. De l’échauffement à sa sortie du terrain, il se sera fait conspuer. Il n’est jamais sorti de son match, enchaînant les arrêts (3e, 11e, 12e, 32e) dont deux belles détentes sur un coup franc de Hernandez (63e) et une frappe d’Okafor (84e). Sur le premier but, le ballon lui est passé sous le bras (12e). Il ne pouvait pas grand-chose sur la tête de Giroud (50e) », explique L’Equipe qui lui donne la note de 6/10. De son côté, Manuel Ugarte a livré une prestation inquiétante. En très grande forme en début de saison, l’Uruguayen a sombré physiquement sur la pelouse de San Siro, constate Le Parisien qui lui donne la note de 3/10 : « Étonnamment, l’Uruguayen n’a pas semblé dans son assiette. Bousculé par le grand Loftus-Cheek, il a eu beau courir, abattre les efforts, il a grandement souffert dans l’entrejeu. Remplacé par Ruiz (60e). »

La prestation à deux visages de Skriniar, Kolo Muani continue de décevoir

Seul buteur du PSG, Milan Skriniar a aussi été battu dans le duel aérien sur le but d’Olivier Giroud dès le retour des vestiaires. Un match à deux visages qui lui permet d’avoir plus que la moyenne dans les deux quotidiens (6/10 dans L’Equipe et 5.5/10 dans Le Parisien) « Le Slovaque lance parfaitement son match en ouvrant la marque d’une tête au deuxième poteau, seul, sur corner (0-1, 9e). Il a fait preuve d’autorité dans les duels, de vigilance jusqu’à ce que Giroud le surprenne dans les airs (2-1, 51e). Très (trop !) sollicité », explique le quotidien francilien. Enfin, un joueur continue de décevoir match après match, Randal Kolo Muani. Une nouvelle fois aligné en attaque en Ligue des champions, l’international français s’est encore une fois manqué : « Il a cherché à mettre de l’impact, pour autant il n’a vraiment pas assez pesé dans ses relais ou décalages pour être dangereux (14 ballons touchés, 1 tir…) ou permettre à ses partenaires de l’être, en dehors de ce ballon en profondeur pour Mbappé (25e). Il écrase une reprise sur un centre de Dembélé (5e) », explique L’E qui lui attribue la note de 3/10.