Revue de Presse PSG : AC Milan, Skriniar, trio offensif…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 8 novembre 2023. La défaite du PSG sur la pelouse de l’AC Milan, le match à deux visages de Milan Skriniar, le trio offensif Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani déçoit encore…

Dans son édition du jour, L’Equipe consacre sa Une à la défaite du PSG sur la pelouse de l’AC Milan (2-1) à l’occasion de la 4e journée de Ligue des champions. Même si les Rouge & Bleu ont encore leur destin en main, le danger d’une élimination existe à deux journées de la fin. SI cette soirée aurait pu permettre au PSG de s’affirmer en Europe face au dernier demi-finaliste de la compétition, finalement « Paris n’a rien maîtrisé ou pas grand-chose, et se retrouve, ce mercredi matin, au lendemain de ce revers à Milan (1-2), à deux journées de la fin de la phase de groupes, dans une situation précaire. » La réception de Newcastle puis le déplacement à Dortmund auront une importance capitale pour la suite européenne des Parisiens. « Le manque de personnalité, de réaction en seconde période alors que le PSG était mené depuis la 50e minute dit à peu près tout des manques actuels de cette équipe loin du Parc des Princes. » Quand le niveau augmente, les hommes de Luis Enrique sont en grande difficulté et manquent de maîtrise. En première période, l’animation offensive se résumait seulement à Ousmane Dembélé, avant que l’international français disparaisse comme le reste de ses coéquipiers. « Et Mbappé et Kolo Muani ? En exagérant à peine, on a mis du temps à voir que le duo était sur la pelouse. Quelques rushes épars, une frappe de près ratée du 3e au dernier Ballon d’Or (25e). Et puis ? Et puis, c’est tout. Cette animation offensive où ‘RKM’ n’en finit plus d’errer (14 ballons…), ne fonctionne pas. Ou en tout cas, pas comme ça. » Après le but d’Olivier Giroud, le PSG a donné l’impression de n’avoir aucun plan B ou C lorsque que son jeu de possession était stérile.

Le quotidien sportif fait aussi un focus sur la performance manquée du trio offensif : Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. Et la possession trop stérile de Luis Enrique n’a pas aidé ses offensifs à faire parler leur vitesse sur la pelouse de San Siro. « Par moments, l’animation n’a semblé reposer que sur un exploit individuel de Kylian Mbappé ou Ousmane Dembélé. Les deux hommes ont beaucoup tenté (5 tirs pour Dembélé, 3 pour Mbappé) mais ont perdu trop de ballons pour peser sur cette rencontre (13 pour Mbappé, 27 pour Dembélé, les deux plus gros totaux parisiens) », constate L’E. Les deux Français ont aussi eu quelques opportunités qu’ils ont gâché durant cette rencontre. De son côté, Randal Kolo Muani continue de décevoir. Ses courses et appels ne sont jamais dans le bon tempo et lorsqu’il réussit enfin à se démarquer, c’est sa première touche de balle qui lui fait grandement défaut. « Il n’aura tiré qu’une seule fois au but, sans cadrer. C’est trop peu pour un élément qui se dépense beaucoup, essaye de faire jouer un maximum les autres sur le peu de ballons qu’il a touché (14) mais ne se procure pas d’action. C’est le plus inquiétant. »

De son côté, Le Parisien revient aussi sur le revers du PSG sur la pelouse de l’AC Milan (2-1) ce mercredi en Ligue des champions. Pour espérer se qualifier pour les 8es de finale de C1, les Rouge & Bleu ne devront pas se manquer lors de ses deux dernières rencontres du groupe. Ce mardi, le club de la capitale a brisé sa série de cinq victoires d’affilée toutes compétitions confondues. « Cette défaite relance totalement le groupe, avec un nouveau leader, Dortmund, et un AC Milan toujours dans la course. » Pour Paris, une victoire à domicile face à Newcastle sera d’une importance capitale. « Loin du Parc des Princes, le PSG change de visage, s’abandonne à la facilité, perd de la combativité et ses repères. » Mais les Parisiens restent maîtres de leur destin. Si les Rouge & Bleu étaient plutôt bien dans leur match lors de la première période, ils ont complètement lâché lors du second acte. « Au fond, le travail de sape des Milanais a payé. Stefano Pioli avait concocté un onze beaucoup plus solide et agressif, à l’image du puissant Ruben Loftus-Cheek », qui a roulé sur le milieu parisien. Le PSG a aussi montré beaucoup de lacunes techniques pour un match de Ligue des champions. « Il s’agit d’un nouveau recul dans la construction de Luis Enrique. Son équipe avance avec un manque de maîtrise et de moelle dans les duels », conclut LP.

Enfin, le quotidien francilien revient sur la performance à deux visages de Milan Skriniar. Le Slovaque a réalisé une première période de qualité avec son premier but sous le maillot parisien. Le défenseur du PSG retrouvait un stade qu’il avait côtoyé pendant six années avec l’Inter Milan. À l’écoute de la bronca à l’annonce de son nom, le défenseur de 28 ans était certainement le deuxième joueur le plus haï sur le pelouse derrière Gigio Donnarumma. Mais pas de quoi mettre une pression à Milan Skriniar, bien au contraire. Le défenseur central « a sans doute livré sa meilleure première période sous le maillot parisien. » Il a ouvert son compteur but en début de rencontre, en reprenant bien une déviation de Marquinhos au second poteau. Son premier but depuis le 9 janvier 2022. Mieux encore, il s’est montré convaincant lors de ce premier acte avant de sombrer au retour des vestiaires comme l’ensemble de ses coéquipiers. « Alors qu’il avait jusque-là donné l’impression de prendre l’ascendant sur Olivier Giroud, il a vu le meilleur buteur des Bleus renverser la donne en venant lui chiper le ballon du break sur la tête (51e). » Dépassé, il a aussi réalisé deux grossières fautes sur Loftus-Cheek et Leão. « Et il peut même s’estimer heureux de n’avoir pris qu’un jaune. Une soirée qu’il gardera en mémoire mais pas que pour les bonnes raisons », conclut LP.