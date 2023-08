Accord de principe entre le PSG et Francfort pour Ekitike

Si le dossier Randal Kolo Muani est toujours en négociations, le PSG et l’Eintracht Francfort ont réussi à trouver un accord pour Hugo Ekitike.

Le PSG compte bien animer cette fin de mercato aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Depuis plusieurs semaines, le club de la capitale est en discussions avec l’Eintracht Franfort pour le transfert de Randal Kolo Muani mais doit faire face aux exigences du club allemand qui refuse pour le moment les nombreuses offres parisiennes. Mais les deux formations discutent en parallèle sur un autre dossier, celui d’Hugo Ekitike.

Francfort doit encore trouver un accord avec Ekitike

Et selon les informations de Florian Plettenberg, le PSG et l’Eintracht Francfort ont trouvé un accord de principe pour le transfert d’Hugo Ekitike. L’attaquant de 21 ans, sous contrat jusqu’en 2027, n’entre pas dans les plans de Luis Enrique et était invité à trouver une porte de sortie avant la fin du mercato. Désormais, la formation de Bundesliga doit trouver un accord avec le joueur et aussi une solution face aux émoluments importants du joueur à Paris.

De son côté, Foot Mercato confirme aussi l’accord de principe entre les deux clubs, sans donner plus de détails sur l’offre. L’ancien Rémois était pourtant courtisé par le RC Lens ou encore West Ham mais aucun club n’avait encore formulé d’offre concrète, ce qui n’est pas le cas de Francfort qui a donc trouvé un accord avec les Rouge & Bleu pour le transfert d’Hugo Ekitike. Une arrivée qui permettrait donc de compenser le possible départ de Randal Kolo Muani vers le PSG. « Reste désormais à trouver un accord avec le joueur » mais ce dossier est proche de son épilogue.