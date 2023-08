Accord entre le PSG et l’AS Roma pour Renato Sanches

Après Mauro Icardi, El Chadaille Bitshiabu et Eric Junior Dina-Ebimbe, le PSG continue son chantier des départs en travaillant sur la vente de Renato Sanches. En partance à la Roma depuis le début du mois de juillet, le club italien aurait trouvé avec un accord avec le PSG en vue d’un prêt avec option d’achat.

L’AS Roma est sur le point d’acquérir le milieu de terrain portugais Renato Sanches après avoir trouvé un accord avec le Paris Saint-Germain sur la nature de l’opération. Alors que le PSG semblait réticent à l’idée de prêter son joueur plutôt que de le voir partir définitivement, les bonnes relations entre les deux clubs auraient facilité les négociations. Selon le journaliste français Guillaume MP, les deux clubs sont parvenus à un accord sur un prêt avec option d’achat, qui devrait être rapidement finalisé. Le quotidien italien La Gazzetta Dello Sport évoque un versement d’un à deux millions d’euros pour le prêt, couplé à une option d’achat de 10 à 12 millions d’euros.

Après Houssem Aouar et Evan Ndicka, le club de la Louve continue de se renforcer en recrutant pour son entrejeu. Le Portugais pourra retrouver des couleurs sous les ordres de José Mourinho, et potentiellement son meilleur niveau. Après une première saison sous les couleurs parisiennes ponctuée par les blessures et les mauvaises prestations, Renato Sanches devra vite rebondir. Le Golden Boy 2016 a raté pas moins de 19 rencontres cette saison après plusieurs pépins physiques. Malgré son contrat courant jusqu’en juin 2027, le Paris Saint-Germain n’a pas souhaité le conserver. La Roma en profitera-t-elle ? À suivre.