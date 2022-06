L’effectif du PSG pourrait bien prendre un accent lusitanien la saison prochaine. En effet, Luis Campos aux manettes, le jeune Vitinha serait en passe de rejoindre la capitale française. Mais outre le joueur du FC Porto, le décideur lorgnerait également Renato Sanches. En fin de contrat en juin 2023 avec le LOSC, le milieu de 24 ans devrait quitter les Dogues cet été.

Le PSG sur le point de boucler le dossier Sanches ?

Annoncé sur ses traces depuis de longues semaines désormais, le Milan AC semblait tenir la corde dans ce dossier. Un avantage que les Lombards auraient aujourd’hui toutes les peines du monde à conclure, ces derniers ne voulant nullement dépasser les 18 millions d’euros, plus 2 de bonus, déjà offerts au LOSC pour céder leur élément. Pour sa part, le PSG serait prêt à mettre plus sur la table et pourrait, de ce fait, rafler la mise. En effet, ce jour, La Repubblica nous indique que Paris se serait mis d’accord avec Lille pour le transfert de Renato Sanches. Cet accord porterait sur une indemnité de 25 millions d’euros, hors bonus.

Pour sa part, le joueur aurait toujours un accord contractuel avec le Milan AC de quatre saisons et assorti d’un salaire net de 3,2 millions d’euros. Le PSG proposerait, toujours selon cette source, 5 millions d’euros annuels à l’international portugais. La Repubblica indique, en outre, que Paulo Maldini, le directeur sportif milanais, ne compte nullement augmenter son offre initiale pour celui qui est perçu comme le successeur idoine de Franck Kessié.

(MAJ, 15h53) – De son côté, Santi Aouna y va aussi de ses informations. Selon cette source, aucun accord n’aurait en réalité été trouvé entre le PSG et le LOSC. Pour l’heure, le club de la capitale n’a pas transmis d’offre officielle à son homologue hexagonal. Le journaliste de Foot Mercato explique, en prime, que Lille cédera Renato Sanches pour une somme inférieure à 25 millions d’euros.