Le PSG en pôle position dans le dossier Renato Sanches ?

Pour apporter de la qualité au milieu de terrain et bien épauler Marco Verratti, le PSG serait sur le point de recruter le prometteur Vitinha du FC Porto. Son arrivée pourrait être officialisée dans les prochains jours. Mais les Rouge & Bleu ne compteraient pas s’arrêter là et pisteraient un autre milieu de terrain…portugais, en la personne de Renato Sanches. Actuellement à Lille, avec qui il est sous contrat jusqu’en juin 2023, l’ancien du Benfica devrait quitter le LOSC cet été et il était annoncé proche de rejoindre l’AC Milan.

Renato Sanches attaché à Luis Campos

Mais selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le PSG serait désormais en pôle position dans ce dossier. Selon le quotidien sportif italien, Renato Sanches serait très attaché à Luis Campos – nouveau conseiller football des Rouge & Bleu – mais également avec Christophe Galtier, qui pourrait devenir le futur entraîneur des champions de France. De son côté, l’AC Milan – qui aurait un accord de principe avec le joueur – espérait trouver un accord avec Lille pour un transfert entre 10 et 15 millions d’euros, alors que le club nordiste en demanderait 30 millions d’euros. Mais avec la présence du PSG dans ce dossier, cela semble très difficile conclut la Gazzetta.

Renato Sanches qui a posté un message énigmatique sur son compte Instagram. « Choisis ce qui est bon pour ton âme, pas pour ton ego. » Une phrase liée à son avenir ? Une chose est sûre, cette dernière risque de beaucoup faire parler.