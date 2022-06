Du beau monde, dont le PSG, sur Hugo Ekitike

Âgé de tout juste 20 ans, c’est peu dire qu’Hugo Ekitike est convoité sur le marché. Il faut dire que l’attaquant rémois sort d’une première saison chez les professionnels des plus intéressantes : 10 buts en 23 matches de Ligue 1. Le PSG, par le biais de son conseiller du football, Luis Campos, se serait d’ailleurs positionné.

Des échanges auraient même déjà eu lieu en ce sens, indiquait Marc Mechenoua, journaliste pour Goal. RMC avait, par la suite, confirmé l’attrait rouge et bleu pour Hugo Ekitike. Un dossier qui semblait toutefois entériné il n’y a pas si longtemps de cela. Car oui, après avoir raté le coche cet hiver, Newcastle comptait bien rafler la mise. Oui mais voilà, après un accord annoncé entre les trois parties, les Magpies étant prêts à débourser 46 millions d’euros bonus compris, le transfert tarde à se concrétiser.

Ça se bouscule au portillon pour Hugo Ekitike

Et pour cause, le principal intéressé préférerait temporiser afin de jauger les éventuelles opportunités qui pourraient se présenter à lui durant cette fenêtre des transferts. Une décision qui pourrait s’avérer payante puisque L’Equipe nous apprend ce jour que les candidats se sont multipliés. Ainsi, selon cette source, le PSG serait bel et bien toujours sur les rangs afin d’attirer Hugo Ekitike. Néanmoins, avant de pouvoir bouger ses pions de manière concrète, la direction devra vendre les indésirables et introniser son nouvel entraîneur.

Le Real Madrid, qui se remet doucement de son échec avec Kylian Mbappé, se serait également manifesté. L’agent de l’espoir tricolore aurait même déjà rencontré les émissaires de la Casa Blanca. Enfin, déjà sur les rangs depuis un petit moment, le Bayern Munich garderait un œil sur l’attaquant. De quoi annoncer une lutte féroce dans les semaines à venir…