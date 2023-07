Accord total pour Rasmus Höjlund entre United et l’Atalanta

Cet été, le PSG souhaite s’offrir un attaquant de pointe. Mais cette quête est difficile. Et le club de la capitale va devoir oublier une piste, Rasmus Höjlund.

Depuis plusieurs semaines, le PSG est associé à plusieurs attaquants. En quête d’un numéro 9 lors de ce mercato estival, le club de la capitale se serait intéressé à Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo-Muani, Gonçalo Ramos, Dusan Vlahovic et plus récemment Rasmus Höjlund. L’attaquant danois (20 ans) a réalisé une belle saison sous le maillot de l’Atalanta Bergame et a attisé les convoitises du PSG et de Manchester United. Dans ce dossier, le champion de France n’a semble-t-il jamais été en pole position, l’international danois n’ayant qu’un souhait pour son avenir, rejoindre les Red Devils.

75 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus

Hier soir, Fabrizio Romano, The Atheletic et Sky Sports étaient unanimes, ce dossier est bouclé. L’Atalanta Bergame et Manchester United ont trouvé un accord total pour le transfert de Rasmus Höjlund. Ce dernier va rejoindre l’Angleterre pour un montant de 75 millions d’euros plus 10 millions d’euros de bonus. Avec le club mancunien, l’attaquant devrait signer un contrat de cinq ans, soit jusqu’en juin 2028. L’officialisation de ce transfert ne devrait plus tarder. Le PSG va donc devoir se tourner vers d’autres pistes et a encore un peu plus d’un mois pour trouver son attaquant de pointe. Performant lors de la préparation avec deux buts et une passe décisive en deux matches joués, Hugo Ekitike pourrait avoir une carte à jouer cette saison avec le flou autour de l’attaque que pourra aligner Luis Enrique lors de l’exercice 2023-2024.