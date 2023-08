Accord Tottenham – Bayern Munich annoncé pour Harry Kane

Lié au PSG depuis un bon petit moment sur le mercato, Harry Kane prend bel et bien la direction du Bayern Munich. Tottenham et le club allemand seraient, en tout cas, parvenus à un accord dans ce dossier XXL.

Le PSG a enfin mis la main sur son tout nouvel avant-centre. Il s’agit de Gonçalo Ramos, l’artilleur lusitanien de 22 ans, lui le transfuge du SL Benfica. Un recrutement qui a donc sonné le glas de la piste Harry Kane du côté de la Porte de Saint-Cloud. D’ailleurs, ce dossier serait, lui aussi, sur le point de se conclure puisque Tottenham et le Bayern Munich auraient fini par trouver un accord pour le transfert du capitaine des Three Lions.

🚨 Au sein du PSG, on pense qu’on se rapproche de la fin avec Neymar 🔚🇧🇷



Paris souhaite un départ du joueur et l’attaquant brésilien veut aussi partir ⏳



[@Djaameel_] pic.twitter.com/TlQGT07OpR — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 10, 2023

En effet, c’est The Athletic qui nous balance cette petite bombe en ce jeudi matin. Après de nombreux atermoiements, le Bayern Munich serait finalement parvenu à faire plier les Spurs. Les Munichois devraient ainsi débourser un peu plus de 100 millions d’euros dans cette transaction. Ne reste plus qu’à connaître la décision définitive d’Harry Kane. Là, assez peu de doutes subsistent, le joueur, en fin de contrat avec Tottenham dans moins d’un an, ayant apparemment déjà donné son aval pour rallier l’entité allemande. Tout devrait donc se décanter dans le courant de la semaine.

Cela signifie également que le PSG a désormais le champ libre pour Randal Kolo Muani, le Bayern se présentant comme le concurrent principal dans la course à la signature de l’international tricolore.