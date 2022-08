Les dernières heures du mercato s’annoncent intenses au PSG. Alors que le board parisien a officialisé l’arrivée de Fabian Ruiz et est proche de recruter Carlos Soler, l’effectif parisien se réduit considérablement comme l’avait initialement souhaité Christophe Galtier. Ce jeudi, le club de la capitale a officialisé les départs en prêt de Leandro Paredes (Juventus) et d’Edouard Michut. Une situation similaire qui concerne Abdou Diallo. Pas dans les plans du PSG, l’international sénégalais est ouvert à un départ des Rouge & Bleu en vue de la Coupe du monde 2022 au Qatar (20 novembre-18 décembre). Si une piste en Angleterre était dans un premier temps étudiée par le joueur de 26 ans, sous contrat jusqu’en 2024, le défenseur gaucher pourrait finalement retrouver la Bundesliga pour la saison 2022-2023.

Un accord proche entre le PSG et le RB Leipzig

En effet, après des expériences à Mayence (2017-2018) et au Borussia Dortmund (2018-2019), Abdou Diallo intéresse le RB Leipzig en cette fin de mercato estival. Selon les dernières échos, les deux clubs étaient confiants pour la finalisation de ce dossier. Et d’après les informations de Fabrizio Romano, le PSG et le BVB sont proches de trouver un accord final pour l’aboutissement de ce prêt avec option d’achat, dont le montant n’a pas été divulgué. Concernant le joueur, il s’est déjà mis d’accord avec le club allemand, précise le spécialiste du mercato. De son côté, Gianluca Di Marzio confirme l’intérêt du RB Leipzig pour Abdou Diallo. Pour rappel, selon L’Equipe, cette option d’achat pourrait s’élever à plus de 20M€.