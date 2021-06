Accord verbal conclu entre le PSG et Donnarumma (F.Romano)

Le PSG souhaite se montrer très actif lors du mercato estival, qui ouvrira officiellement ses portes ce mercredi 9 juin. En effet, les arrivées de Gianluigi Donnarumma et Georginio Wijnaldum sont en très bonnes voies. Concernant l’international italien, les derniers détails ont été réglés. En effet, comme le rapporte le journaliste italien, Fabrizio Romano, les deux parties possèdent un accord verbal. “Donnarumma n’attend plus que de signer son contrat jusqu’en juin 2026 en tant que nouveau joueur du PSG.” Alors que de nombreux médias estiment qu’un possible prêt du portier de 22 ans est à l’étude, le journaliste italien indique de son côté “qu’aucune chance de prêt” n’est envisagée à ce jour. Ainsi, une concurrence avec Keylor Navas devrait être installée. Enfin, Fabrizio Romano précise que l’ancien de l’AC Milan touchera un salaire total d’environ 60M€, bonus compris, sur 5 ans.

Avec l’arrivée de Gianluigi Donnarumma, le PSG aura également pour objectif de dégraisser à son poste de gardien de but. Pour rappel, le club de la capitale possède de nombreux gardiens sous contrat, dont trois portiers qui arrivent en fin de bail : Keylor Navas (2024) Sergio Rico (2024), Alexandre Letellier (2021), Alphonse Areola (2023), Marcin Bulka (2025), Garissone Innocent (2023), Mathyas Randriamamy (2021) et Yanis Saidani (2021).

Statistiques 2020-2021 de Gianluigi Donnarumma

Serie A : 37 matches disputés (3.330 minutes) – 38 buts encaissés, 14 clean-sheets

: 37 matches disputés (3.330 minutes) – 38 buts encaissés, 14 clean-sheets Ligue Europa (+qualification) : 11 matches disputés (1.020 minutes) – 16 buts encaissés et 1 clean-sheet

*Source : Transfermarkt