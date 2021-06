Corriere della Sera : “Donnarumma au PSG, c’est fait”

Libre au 30 juin, le portier international italien Gigio Donnarumma (22 ans) qui a fait ses classes à Milan va devenir un joueur du PSG. C’est ce qu’on lit en Italie. Le quotidien milanais Corriere della Sera écrit que la signature est acquise imminente. Le gardien de but international gagnera chez les Rouge & Bleu 12 millions d’euros (possiblement 10+2 en bonus) par saison pendant 5 ans. Tout le monde semble satisfait, le joueur, son représentant Mino Raiola et le sélectionneur Roberto Mancini qui aura ainsi un gardien serein, pas affecté lors de l’Euro par les histoires de mercato. La signature du contrat est une question d’heures, lit-on dans le Corriere della Sera. La Gazzetta dello Sport, journal sportif milanais, confirme la tendance. Keylor Navas a 34 ans et le PSG “ne pouvait donc pas se permettre d’ignorer la perspective de s’assurer un jeune gardien du niveau de Donnarumma pour l’avenir. Une façon aussi de donner le coup d’envoi à la redynamisation d’une équipe que le président Nasser al-Khelaïfi veut placer au niveau des ambitions de l’émir“, écrit Alessandro Grandesso. Sky Sport parle aussi d’accord trouvé avec le PSG sur un contrat de 5 ans avec un salaire de 12M€ plus des bonus.

Si la signature de Gigio Donnarumma se confirme, le PSG va devoir mettre en place une nette stratégie de gestion des gardiens de but sur le court et moyen terme. Pour rappel, le PSG possède aujourd’hui de nombreux gardiens sous contrat : Keylor Navas (2024), Sergio Rico (2024), Alexandre Letellier (2021), Alphonse Areola (2023), Marcin Bulka (2025), Garissone Innocent (2023), Mathyas Randriamamy (2021) et Yanis Saidani (2021). Le PSG pourrait prêter Gigio Donnarumma à l’AS Roma lors de la saison 2021/2022.