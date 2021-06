Blessée au pied droit, Diani manquera France / Allemagne

Après Marie-Antoinette Katoto, une autre Parisienne manquera le match amical opposant l’Equipe de France à l’Allemagne, prévu le jeudi 10 juin au Stade de la Meinau. En effet comme le rapporte la FFF via son site internet, l’attaquante du PSG – Kadidiatou Diani – a quitté le rassemblement des Bleues ce mardi après-midi. La meilleure joueuse du championnat “s’est légèrement blessée au pied droit, hier à l’entraînement. Après plusieurs examens médicaux et dans le souci de la préserver, le staff médical de l’Équipe de France féminine a décidé de la remettre à la disposition de son club. L’attaquante parisienne quittera le groupe dans l’après-midi et ne sera pas remplacée.” Pour rappel, trois Parisiennes sont aptes pour participer à cette rencontre entre la France et l’Allemagne : Perle Morroni, Grace Geyoro et Sara Däbritz.