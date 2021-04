En arrivant au PSG durant l’été 2019, Keylor Navas a mis fin au débat sur le poste de gardien au PSG. En seulement deux ans, le Costaricain (34 ans) est entré dans les cœurs des supporters parisiens et fait déjà partie des meilleurs portiers de l’histoire du PSG. Ce lundi soir, il a prolongé son contrat d’un an, soit jusqu’en juin 2024 avec les Rouge & Bleu. Une prolongation qui réjouit Navas.

“Je me sens vraiment très heureux. Je suis reconnaissant envers Dieu de m’avoir permis de prolonger avec Paris. Le club continue de me faire confiance, je le remercie. Je me sens vraiment très bien en ce moment. J’essaie d’être le plus professionnel possible. Je prends soin de moi, et j’essaie de suivre une alimentation équilibrée. Cela m’aide beaucoup. Tout cela m’aide à rester au top niveau, et j’espère ainsi aider l’équipe encore de nombreuses années. J’ai découvert ici à Paris un vestiaire avec des coéquipiers au talent incroyable, avec l’envie d’atteindre tous ses objectifs, se félicite Navas pour PSG TV. Je pense que le club nous a toujours soutenu, nous a aidé à progresser. C’est vraiment un soutien mutuel entre le club et les joueurs. Nous sommes vraiment heureux ici.“

Le dernier rempart parisien qui s’est ensuite penché sur la fin de saison palpitante qui attend le PSG. “Je pense que le club a le potentiel pour gagner toutes les compétitions. J’ai faim de trophées, je veux gagner tous les titres possibles. En tant que footballeur, je pense que nous sommes dans une période charnière. On a envie de jouer et de partager avec nos supporters. Ce que je veux, c’est aider l’équipe, et je veux le faire du mieux possible tant que je suis ici. Le plus important est de tout donner. Et nous verrons ce que l’avenir nous réserve.“

Keylor Navas qui a conclu sur la demi-finale de Ligue des Champions entre le PSG et Manchester City. “Je pense que la clé est de jouer comme une équipe unie et forte, en respectant l’adversaire, et en sachant que si nous voulons gagner, nous devons faire de notre mieux. C’est une super équipe. Nous avons déjà éliminé d’autres grandes formations, mais tous les matches sont différents et si nous pensons qu’à cause de ce que nous avons fait pour être ici, nous allons gagner, nous nous trompons. Au contraire, nous devrons faire deux fois plus pour atteindre la finale, ce que nous voulons par-dessus tout.“