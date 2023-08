Accord verbal entre Mbappé et le PSG pour une prolongation ?

De retour dans le groupe du PSG et buteur sur pénalty face à Toulouse ce samedi soir (1-1, 2ème journée de Ligue 1), Kylian Mbappé aurait trouvé un accord verbal avec le PSG pour une prolongation de contrat. Explications.

Est-ce réellement la fin du feuilleton ? Engagé dans un bras de fer avec sa direction en juin dernier, Kylian Mbappé a été écarté du groupe rouge et bleu. La raison est connue de tous : en fin de contrat en juin prochain, le capitaine tricolore ne souhaitait initialement nullement apposer sa signature sur un nouveau contrat. Un état de fait qui serait aujourd’hui bien différent. Car oui, outre le fait qu’il soit de retour – il a d’ailleurs marqué ce retour par un but sur pénalty ce samedi soir face à Toulouse (1-1, 2ème journée de Ligue 1) – le numéro 7 parisien ne serait plus si ferme et envisagerait aujourd’hui une prolongation.

Rien n’est encore signé mais…

Mieux, à en croire The Times ce jour, Kylian Mbappé aurait même d’ores et déjà conclu un accord verbal avec Nasser Al-Khelaïfi, son président. Un accord faisant suite aux discussions entre les deux hommes et se basant apparemment sur certaines conditions proposées par le principal intéressé lui-même. Selon le média britannique donc, Kylian Mbappé serait partant pour une prolongation longue durée. Au sein de ce nouveau bail, le PSG aurait ainsi la garantie qu’il ne partira pas libre. Une clause de départ, sous seing privé puisque les clauses libératoires ne sont pas autorisées dans l’Hexagone, pourrait également y être intégrée. Elle pourrait avoisiner les 175 millions d’euros. Toujours selon cette source, rien n’est encore signé et ce, malgré cet accord verbal donc. Il faut dire qu’un tel dossier apporte son lot d’embuches. Reste à savoir si cette information, assez surprenante du reste, trouvera des échos positifs dans les jours ou semaines à venir.