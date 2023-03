Achraf Hakimi titulaire pour Bayern / PSG

Ce mercredi soir (21h00, Canal+), le PSG a rendez-vous avec son Histoire. Défaits au match aller (0-1), les Parisiens doivent inverser la tendance pour se qualifier en quart de finale de Ligue des Champions. Un match durant lequel Achraf Hakimi devrait pouvoir tenir sa place.

Le PSG arrive à un moment charnière de sa saison. Après une passe compliquée, les hommes de Christophe Galtier parviennent à remonter la pente depuis plusieurs semaines. Désormais, pour confirmer cette belle dynamique et rêver plus grand, le club parisien doit valider son ticket pour les quarts de finale de la compétition continentale.

Une équipe attendue

Et pour se faire, le coach rouge et bleu pourra compter sur un groupe assez étoffé au final. Alors que Presnel Kimpembe et Neymar sont bien évidemment sur le flanc, Nordi Mukiele, Marquinhos et Achraf Hakimi ont tous fait leur retour à l’entraînement du jour. Un doute subsiste donc entre les deux latéraux de métier. L’ancien montpelliérain soufre notamment toujours du tendon d’Achille. Ce qui fait dire au Parisien que l’international marocain devrait tenir le couloir droit parisien.

Achraf Hakimi sera apparemment dans la condition physique adéquate pour débuter un tel match. une excellente nouvelle en somme pour Christophe Galtier. Pour le reste, le média régional nous indique que peu de surprises sont attendues dans le XI du PSG. Marquinhos tiendra bel et bien sa place aux côtés de Danilo et Sergio Ramos. Gianluigi Donnarumma gardera la cage. L’entrejeu, comme pressenti, sera constitué de Marco Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz. Nuno Mendes sera le piston gauche et le duo Kylian Mbappé – Lionel Messi sévira sur le front de l’attaque.

Le XI probable du PSG selon Le Parisien : Donnarumma – Marquinhos, Ramos, Danilo – Hakimi, Vitinha, Verratti, Ruiz, Mendes – Messi, Mbappé