Ce mercredi soir (21h sur Canal Plus et RMC Sport 1), le PSG affrontera le Bayern Munich à l’occasion du huitième de finale retour de la Ligue des champions. Défait 0-1 à l’aller, le club parisien devra renverser cette situation défavorable et pourra s’appuyer sur quelques qualifications marquantes de l’ère QSI à ce stade de la compétition.

Demain soir, le PSG devra réaliser un très grand match pour venir à bout du Bayern Munich. Après la défaite du match aller (0-1), Christophe Galtier et ses hommes espèrent surfer sur les bons résultats des dernières semaines et pourront compter sur un duo Messi-Mbappé en forme. Si le PSG part avec un désavantage d’un petit but, il devra tout de même se montrer solide face à une équipe porter vers l’offensive. Et le club parisien pourra s’appuyer sur certaines qualifications marquantes de l’ère QSI lors des dernières saisons. Retour sur trois qualifications qui ont marqué la récente histoire des Rouge & Bleu.

Barcelone / PSG (huitième de finale 2020-2021, 5-2 score cumulé)

Après un changement d’entraîneur (Thomas Tuchel remplacé par Mauricio Pochettino) en début d’année et une lutte intense en championnat pour le titre de Ligue 1, le PSG n’arrivait pas avec les meilleures certitudes avant d’affronter le FC Barcelone en huitièmes de finale aller de Ligue des champions. Pourtant, dans un Camp Nou à huis clos en raison du Coronavirus, cette soirée a été marquée par l’empreinte de Kylian Mbappé. Ce 16 février 2021, le champion du Monde 2018 a enfin obtenu son match référence dans une rencontre de C1 sous le maillot parisien. Malgré l’ouverture du score de Lionel Messi sur penalty (27′), l’international français a réalisé un triplé (32′, 65′, 85′) en étant un danger permanent pendant toute la rencontre. Moise Kean (70′) avait également participé à cette belle soirée (4-1).

XI du PSG : Navas – Florenzi (Kehrer), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa – Gueye (Danilo), Paredes, Verratti (Herrera) – Kean (Draxler), Icardi, Mbappé

Au match retour, dans un Parc des Princes également à huis clos, les Rouge & Bleu se sont fait une frayeur lors de la première période mais ont pu compter sur un Keylor Navas des grands soirs, et auteur d’un arrêt sur penalty avant la pause face à Lionel Messi, ainsi qu’un Ousmane Dembélé en manque d’efficacité. De nouveau buteur, sur penalty, Kylian Mbappé a donné plus d’assurance à son équipe pour atteindre les quarts de finale (1-1) de Ligue des champions.

XI du PSG : Navas – Florenzi (Dagba), Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa (Diallo) – Gueye (Danilo), Paredes, Verratti (Rafinha) – Draxler (Di Maria), Icardi, Mbappé

Kylian Mbappé et Gérard Piqué lors de Barcelone / PSG le 16 février 2021

PSG / Borussia Dortmund (huitième de finale 2019-2020, 3-2 score cumulé)

Après trois échecs d’affilée en huitièmes de finale de Ligue des champions (FC Barcelone en 2017, Real Madrid en 2018 et Manchester United en 2019), le PSG affrontait une équipe du Borussia Dortmund renforcée par l’arrivée d’Erling Haaland au mercato hivernal. Dans une manche aller où les Parisiens n’auront pas livré le match espéré, le BVB a pu compter sur son attaquant norvégien, auteur d’un doublé (69′, 77′). Neymar Jr avait redonné espoir pendant quelques minutes au peuple parisien (75′). Une réalisation qui aura finalement son importance pour le match retour (2-1). Face à une équipe allemande ultra réaliste (12 tirs, 3 cadrés), les joueurs de Thomas Tuchel avaient limité la casse pour envisager un match retour avec un meilleur scénario.

XI du PSG : Navas – Marquinhos, T.Silva, Kimpembe – Meunier, Gueye, Verratti, Kurzawa – Di Maria (Sarabia), Neymar – Mbappé

Entre le match aller et le match retour, le PSG est passé par plusieurs périodes. Entre une fête d’anniversaire organisée par les joueurs et décriée par la direction de l’époque, un Parc des Princes privé de ses supporters en raison du Covid-19, les absences de Thomas Meunier et Marco Verratti et un Kylian Mbappé qui débute sur le banc en raison d’une angine, les Rouge & Bleu n’étaient pas dans les meilleures dispositions pour aborder au mieux ce huitième de finale retour de Ligue des champions (11 mars 2020). Mais avec une ambiance folle aux alentours du Parc des Princes et une arrivée en car sous les fumigènes et les chants des ultras, les joueurs du PSG sont rentrés dans cette rencontre avec un regain de confiance et de motivation. Grâce à un but de Neymar (28′) et Juan Bernat (45’+1) en première période, le club parisien a parfaitement renversé la situation dans un match où le BVB n’a pas existé avec un Erling Haaland bien muselé par la défense parisienne. Une performance qui a frustré l’équipe allemande à l’image de l’échauffourée provoquée en fin de rencontre par Emre Can. Une belle qualification célébrée avec les supporters à l’extérieur du Parc des Princes avant l’arrêt des compétitions jusqu’à juillet.

XI du PSG : Navas – Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat – Di Maria (Kurzawa), Gueye, Paredes (Kouassi), Neymar – Cavani, Sarabia (Mbappé)

La célébration des Parisiens après la qualification face au BVB

Chelsea / PSG (huitième de finale 2014-2015, score cumulé 3-3)

Enfin, comment ne pas évoquer l’incroyable match à Stamford Bridge face à Chelsea le 11 mars 2015. Après un match nul 1-1 à l’aller au Parc des Princes, les Blues avaient un léger avantage pour cette confrontation retour en raison du but à l’extérieur. Rapidement réduits à 10 suite à un carton rouge complètement immérité de Zlatan Ibrahimovic (30′), les Parisiens vont montrer des ressources mentales et une solidarité rare dans un match de Ligue des champions en infériorité numérique. Malgré un joueur en moins sur la pelouse, les Parisiens se procurent les meilleures situations et occasions. Et malgré un but tardif de Gary Cahill (80′) dans les dix dernières minutes, les joueurs de Laurent Blanc ont réussi à trouver les ressources nécessaires pour revenir grâce à l’ancien défenseur de Chelsea, David Luiz (85′). Une tête rageuse qui a permis aux Parisiens d’arracher les prolongations. Et comme un symbole, le capitaine, Thiago Silva, offrira la qualification à son équipe (113′), quelques minutes après avoir concédé un penalty, transformé par Eden Hazard (95′). Une qualification historique (2-2) en infériorité numérique pendant 90 minutes et obtenue grâce à la règle du but à l’extérieur. La performance, l’état d’esprit et la solidarité des joueurs du PSG avaient été salués par la presse du monde entier.

XI du PSG : Sirigu – Marquinhos, T.Silva, D.Luiz, Maxwell – Verratti (Lavezzi), Motta, Matuidi (Rabiot) – Pastore (Van der Wiel), Ibrahimovic (carton rouge), Cavani