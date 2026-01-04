Achraf Hakimi titulaire pour la première fois de la CAN

Ce dimanche après-midi (17 heures, beIN Sports 1), le Maroc affronte la Tanzanie en huitièmes de finale de la CAN. Achraf Hakimi est titulaire et capitaine.

Leader de son groupe, le Maroc joue ce dimanche son huitième de finale de la Coupe d’Afrique des Nations contre la Tanzanie. Gravement touché à la cheville lors de la rencontre de Ligue des champions entre le PSG et le Bayern Munich le 4 novembre dernier, Achraf Hakimi a tout fait pour revenir pour participer à la CAN, qui se joue au Maroc.

Il retrouve aussi son brassard de capitaine

Le latéral droit du PSG était sur la feuille de match lors des deux premiers matches de la sélection marocaine dans la compétition mais n’était pas entré en jeu. Lors du dernier match de poules, contre la Zambie, Achraf Hakimi est entré en jeu à un peu moins de 30 minutes de la fin de la rencontre. Lors de la large victoire marocaine (3-0), qui a validé la qualification en huitièmes de finale, l’ancien de l’Inter a failli marquer, se procurant une belle occasion en fin de match. Après ce retour sur les terrains, le latéral droit du PSG est titulaire pour affronter la Tanzanie ce dimanche. Il a même récupéré son brassard de capitaine. Il tentera d’aider sa sélection à se qualifier pour les quarts et à poursuivre son rêve de soulever le trophée à domicile.