Gilli : « Le PSG est la meilleure équipe d’Europe et certainement du monde »

Ce dimanche soir (20h45, Ligue 1 +), le PSG reçoit le Paris FC en clôture de la 17e journée de Ligue 1. Stéphane Gilli, le coach du PFC, veut trouver la meilleure formule pour mettre en difficulté le PSG.

Pour la première fois depuis 1978, le PSG et le Paris FC vont s’affronter en match officiel. Les deux clubs parisiens jouent ce dimanche soir en clôture de la dix-septième journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, les deux équipes doivent faire sans plusieurs joueurs. Six joueurs du PSG sont absents (Matvey Safonov, Martin James, Lee Kang-In et Quentin Ndjantou, blessés, et Achraf Hakimi et Ibrahim Mbaye, retenus par leur sélection pour la CAN) et neuf pour le Paris FC (5 sont retenus par leur sélection pour la CAN et quatre blessés). Présent en conférence de presse avant ce derby, Stéphane Gilli, le coach du PFC, a évoqué cette rencontre contre le PSG avec un groupe amoindri.

Le match contre le PSG et les absences

« L’équipe sera différente mais pas amoindrie. Ce n’est pas un casse-tête, mais il faut réfléchir pour trouver la meilleure formule afin d’aller affronter le PSG. On a travaillé des choses à l’entraînement cette semaine et on va essayer d’aligner l’équipe la plus compétitive possible. On sait que le PSG est la meilleure équipe d’Europe et certainement du monde avec un coach qui a bâti un gros collectif depuis deux ans et demi. Mais quand on a l’ambition d’être en Ligue 1, c’est aussi pour jouer des matches comme ça. Aujourd’hui on ne joue pas dans la même cour mais on va faire le maximum pour donner une belle image du Paris FC. On ne va pas y aller en victime expiatoire. Jouer le PSG en Ligue 1, ça montre le chemin parcouru et celui qu’il reste à parcourir. Ce derby c’est bien pour Paris et le foot français. On se plaignait qu’il n’y avait pas de derby contrairement aux autres capitales, il y en a un désormais, c’est bien. Je ne veux pas que mes joueurs soient inhibés par la pression d’affronter le PSG. Je vais leur dire de prendre du plaisir, de jouer notre chance crânement et qu’on n’ait pas de regrets. »

À quoi s’attend-t-il face au PSG ?

« Ils usent, ils usent. C’est une équipe très compliquée. Ils ont un contre-pressing très important mais si on arrive à s’en sortir ça peut être intéressant. Il faudra être concentré et rigoureux pendant 95 minutes parce que la moindre petite erreur d’inattention ou technique peut se payer. Il doit y avoir plus d’excitation que de peur. C’est très excitant, il y a des affiches dans la ville. »

Une rivalité entre le PSG et le PFC ?

« On ne peut pas parler de rivalité, mais peut-être que dans dix ans il y en aura une. Je l’espère. Ça voudrait dire que les deux clubs ne sont pas loin. Là c’est une belle affiche, une belle promotion pour la ville de Paris. »























