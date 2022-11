Adrien Rabiot regrette la défaite contre un PSG prenable

La Juventus Turin s’est inclinée contre le PSG ce soir (1-2) lors de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Avec cinq défaites en six matches, le club turinois termine troisième du groupe H et retrouvera l’Europa League au printemps prochain. Titulaire ce soir, Adrien Rabiot regrette la défaite de son équipe face à son club formateur.

« Ils étaient prenables. On a montré un bon visage. On a mis de l’intensité, on a essayé de se montrer plus joueurs qu’à l’aller, souligne le titi du PSG au micro de BeIN Sports. On s’est créé pas mal d’occasions. Malheureusement, on perd ce match. […]On a manqué un peu de réalisme.«