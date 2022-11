La Juventus Turin a terminé sa phase de poules par une défaite contre le PSG (1-2), sa cinquième en six matches dans la compétition. Malgré ça, elle jouera en Europe en février prochain étant rétrogradée en Europa League. Massimiliano Allegri, l’entraîneur du club turinois, explique que son équipe ne peut être qu’énervée après cette phase de poules ratées.

« Quand on sort le terrain et qu’on en sort battus, on ne peut être qu’énervés. Après, dans le contenu de la prestation, il y a eu de bonnes choses, souligne l’entraîneur turinois en conférence de presse dans des propos relayés par l’Equipe. Mais ce sont des joueurs contre qui il ne faut rien rater. On a perdu cinq fois en six matches, on ne peut être qu’énervés, on ne va pas pouvoir aller se mesurer avec les meilleurs. »