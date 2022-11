Le PSG, malgré sa victoire contre la Juventus Turin ce soir (1-2), termine deuxième de son groupe derrière le Benfica. Large vainqueur du Maccabi Haïfa (1-6), le club portugais s’offre la première place grâce à un plus grand nombre de buts marqués à l’extérieur. Bon ce soir, Marquinhos (noté, 5,5 par la rédaction de CS), s’est présenté en zone mixte. Extraits choisis dans des propos relayés par l’Equipe.

Le sentiment qui prédomine après ce soir

« Il y a une déception mais pas énormément non plus. C’est vrai que le premier objectif était de venir ici pour gagner et conserver cette première place. On en sait les avantages. Ça joue vraiment. Maintenant Benfica a fait un énorme résultat là-bas et on doit faire avec les cartes qu’on a en main. »

Est-ce que l’on a compris ce qu’il se passait ?

« Non, on n’a pas compris. On gérait notre match. On savait qu’il était important de gagner. On savait aussi qu’à la mi-temps Benfica était à 1-1 et qu’il avait marqué rapidement au retour des vestiaires. Mais on ne savait pas qu’en fin de match, ça faisait 5-1 et 6-1. Après, c’était trop tard pour aller chercher le but qu’il fallait.«

L’état d’esprit du groupe après ce scénario fou

« C’est sûr qu’on était content du travail qu’on a fait. Mais c’est sûr qu’on a aussi des choses à améliorer pour continuer à grandir. Après, la première phase est importante mais la Ligue des champions se joue sur la deuxième. On a vu des équipes deuxièmes qui ont été championnes. »

Le scénario fou

« Ça fait longtemps que je suis ici et il y a toujours un petit truc (il sourit). Il faut faire avec. Nous, on a de grands joueurs. Ça va être difficile comme cela a toujours été. Il faut aller chercher les victoires. Les autres équipes ne vont pas non plus être ravies de tomber sur Paris. »

Où se perd la première place ?

« Dans les deux matches contre Benfica. Il fallait en gagner un, on n’a pas réussi. Surtout celui à la maison. »

Sa prolongation de contrat

« J’ai toujours eu la tête au PSG. Il me reste un an et demi de contrat. J’ai toujours envie de rester. Le club me montre sa confiance en moi. Il y a des discussions. J’espère que tout va bien se finir. Avant la Coupe du Monde ? On va voir. »