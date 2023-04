Après deux jours de tourmente médiatique pour Christophe Galtier, le feuilleton se poursuit avec les réactions des uns et des autres. Le protagoniste a réagi par le biais de son avocat en réfutant toutes les accusations, et affirmant que des poursuites judiciaires pourraient se faire.

Les accusations de racisme à l’encontre de Christophe Galtier pèsent dans son clan et son entourage. Après les réactions par le biais de son avocat, celle de l’OGC Nice, ou encore son ancien joueur Burak Yilmaz, c’est aujourd’hui John Valovic Galtier qui fait part de sa réaction face aux accusations et à cette tempête médiatique. A noter que ce dernier, qui est le fils et agent du coach du Paris Saint-Germain, est également pointé du doigt dans ce dossier et clairement cité dans le mail adressé par Julian Fournier à la direction d’INEOS. En ce sens, il a partagé, ce jeudi 13 avril, un message sur son compte Instagram en réaction à tout cela, en adoptant la même réaction que celle de son papa : « Merci à tous pour votre soutien. Les accusations dont je fait l’objet sont mensongères et intolérables. Elles ne resteront pas sans suites« .

Image : Story Instagram @vallovic_john

John Valovic Galtier, comme son papa entraîneur du PSG, réfute donc toutes les accusations en avançant des poursuites judiciaires pour se défendre.