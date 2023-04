Le PSG toujours intéressé par Axel Disasi

Afin de dessiner les contours de son effectif pour la saison prochaine, le PSG garde un œil sur Axel Disasi. Le défenseur central de l’AS Monaco est associé au club de la capitale depuis plusieurs mois et continue donc de l’être à huit journées de la fin du championnat.

Finaliste de la dernière Coupe du Monde avec l’Equipe de France, Axel Disasi continue de grandir du côté de l’AS Monaco. Un développement depuis le Paris FC qui l’emmène aujourd’hui sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Le défenseur central aurait tapé dans l’œil de Luis Campos lorsqu’il évoluait au Stade de Reims (2016-2020). Le directeur du football du PSG serait séduit par le joueur depuis cette époque selon Le Parisien. Ces derniers avancent donc que le club de la capitale se serait positionné sur le dossier sans pour autant passer à l’action pour le moment. Le dirigeant portugais aurait déjà avancé ses pions lors de mercato antérieurs, avant de se voir freiner par la gourmandise des dirigeants monégasques qui attendaient près de 50 millions d’euros afin de libérer leur joueur. Natif de Gonesse (95), Axel Disasi bénéficie de cette identité et ce critère d’appartenance auquel ne sont pas insensibles les dirigeants du Paris Saint-Germain. En ce sens, c’est Luis Campos personnellement qui n’aurait jamais rompu le contact avec le joueur, toujours selon Le Parisien. Ce dernier « pourrait être tenté de renforcer un peu plus sa défense après avoir bouclé le recrutement libre de Milan Skriniar en provenance de l’Inter« .

Les concurrents à l’affût également

Désormais international français, Axel Disasi a pour ambition de s’installer chez les Bleus. Pour cela, il lui faudra évoluer au plus haut niveau au quotidien. Une dimension prise par le défenseur centrale qui pourrait compliquer les choses pour le Paris Saint-Germain après les 50 millions d’euros attendus par les dirigeants de l’ASM. L’aspect financier est à conjuguer avec les concurrents. En effet, selon Le Parisien « des émissaires de Chelsea et Manchester City étaient à la Beaujoire dimanche dernier et ont pu apprécier la bonne copie » d’Axel Disasi. Une concurrence qui facilitera la tâche des dirigeants monégasques s’ils souhaitent faire s’envoler le tarif pour son défenseur central.