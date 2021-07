Aiello : “Le PSG n’a pas à craindre un départ de Mbappé”

Selon le journal madrilène AS, le PSG et Kylian Mbappé vont vite se parler pour faire un point sur le proche avenir. “Le PSG doit-il craindre un départ de Kylian Mbappé ?”, c’était une des questions posées par L’Equipe du Soir. pour David Aiello, journaliste RTL/La chaîne L’Equipe, la réponse est non.

“Aujourd’hui on n’a pas la réponse, on ne sait pas si ça va arriver. La question est de savoir si un départ de Mbappé serait préjudiciable au PSG. Avec le recrutement réalisé, l’effectif est déjà beaucoup plus équilibré. Autant l’année dernière on aurait pu le craindre, là j’ai l’impression que le PSG peut se le permettre. Neymar a prolongé et je reste persuadé que le joueur-clé, c’est lui”, a commenté le journaliste. “Si le club veut grandir, il faut également qu’aucun joueur ne soit jugé irremplaçable. Mbappé est un top 5 mondial, on est tous d’accord. Mais il ne doit pas y avoir de crainte. Le PSG s’est renforcé. Et puis à un moment, si des joueurs veulent partir, il faut arrêter de vouloir les retenir à tout prix. Il ne doit pas y avoir de crainte. Dans le projet du PSG, le club doit à un moment se positionner au dessus des joueurs.”