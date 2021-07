Aiello : “Théo Hernandez peut s’inscrire parfaitement dans le schéma de jeu de Pochettino”

Le PSG est l’un des acteurs principaux de ce mercato estival 2021. Le club de la capitale a déjà officialisé les venues de Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma. Concernant les départs, les Rouge & Bleu ont transféré Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen et souhaitent se séparer de Layvin Kurzawa. Mais avec ces éventuels départs, le club de la capitale souhaitera également se renforcer au poste de latéral gauche. De plus, Juan Bernat est toujours en phase de reprise suite à sa blessure au genou contractée en septembre dernier. Et depuis plusieurs semaines, le nom de Théo Hernandez (AC Milan, juin 2024) est associé au PSG. Le club de la capitale aurait même fait plusieurs offres salariales au joueur de l’AC Milan. Pour le journaliste de RTL et la chaîne L’Equipe, David Aiello, le PSG doit saisir cette occasion au vu des qualités du joueur de 23 ans.

“Il faut y aller car déjà c’est l’un des meilleurs latéraux gauche actuellement. On sait qu’actuellement, les latéraux sont des postes très compliqués à dénicher. En plus, il y a un joueur qui est français, qui a 23 ans et qui est performant à ce poste. Il peut s’inscrire parfaitement dans le schéma de jeu de Mauricio Pochettino. Il pourrait être le pendant de Hakimi dans le couloir gauche. Alors bien sûr, il y a Bernat mais il n’y a pas de garantie (en raison de sa blessure au genou, ndlr). Je ne vois pas pour quelles raisons Théo Hernandez ne serait pas une bonne idée”, a commenté David Aiello sur le plateau de l’EDS. “Bernat a 28 ans et Théo Hernandez en a 23. Quand tu prends un joueur comme ça, bien sûr qu’il y a une notion de pari sur l’avenir. Bernat, c’est une blessure extrêmement grave qu’il a eu (rupture du ligament croisé). S’il revient déjà en forme sur la deuxième partie de saison, c’est déjà bien. Avec un mec qui apporte un certain niveau de garantie, c’est quand même rassurant (…) Sur l’aspect défensif de nos jours, les latéraux sont avant tout des pistons qui font des allers-retours. On met davantage en valeur leurs qualités offensives.”

Statistiques 2020-2021 de Theo Hernandez