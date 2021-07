Après avoir sécurisé son côté droit avec Achraf Hakimi, le PSG est en train de remodeler son couloir gauche. Absent pendant presque un an, Juan Bernat est sur le retour et le PSG compte toujours sur lui selon Le Parisien. À ce poste de latéral gauche, le PSG a laissé filer Mitchel Bakker au Bayer Leverkusen et pourrait voir Layvin Kurzawa prendre la direction de Galatasaray. Si l’international français venait à quitter les Rouge & Bleu, les dirigeants parisiens chercheraient un nouveau latéral gauche, et dans cette optique, il s’intéresserait à Théo Hernandez.

Hier, Tuttosport parlait d’une offre de près de 40 millions d’euros du PSG pour Hernandez. Ce jeudi soir, le Parisien explique que le latéral gauche est suivi par Leonardo depuis le début de l’année 2021. Le dirigeant parisien a déjà fait plusieurs offres salariales au frère de Lucas. Même s’il se sent bien à l’AC Milan – où il est encore sous contrat jusqu’en juin 2024 – une arrivée au PSG pourrait lui obtenir une meilleure visibilité afin de réaliser son rêve, être appelé en Equipe de France, indique le quotidien francilien.