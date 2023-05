AJA / PSG : Les Parisiens champions si …

Pour le compte de la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats, le PSG se déplace (20h45 sur Prime Video) en Bourgogne afin d’y affronter l’AJ Auxerre. Sur la pelouse de l’Abbé Deschamps, les Parisiens peuvent être sacrés champions de France, à quelques conditions … .

Cette rencontre entre l’AJ Auxerre et le PSG sera potentiellement l’occasion d’assister au clap de fin de la saison 2022 / 2023 de la Ligue 1 Uber Eats, en tous cas en ce qui concerne le champion. En effet, conditionné au résultat du RC Lens, le club de la capitale pourrait être sacré champion de France dès ce dimanche soir. Pour cela, tous les yeux des Parisiens seront rivés sur le Stade du Moustoir. C’est sur cette pelouse que le RC Lens se rend ce dimanche après midi (17h05 sur Canal +) pour la 36e journée de Ligue 1 Uber Eats. En cas de défaite ou match nul des Sang & Or, les hommes de Christophe Galtier devront s’imposer et ainsi être sacrés champions de France. Autrement dit, il faudra pour le PSG réaliser un meilleur résultat que son dauphin.

Dans ce cas de figure, le Paris Saint-Germain deviendra le premier club français à être sacré champion de France en ayant passé toute la saison dans la peau du leader, de la première à la dernière journée. Comme cela est souvent rappelé, le club de la capitale pourrait décrocher le onzième titre national et ainsi devenir, seul, le plus titré de l’exercice. Un dimanche décisif pour les Rouge & Bleu.