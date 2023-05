Après s’être qualifiés pour les phases finales au terme de la saison du championnat national U19, les titis du PSG passent le premier tour. Premier rendez-vous de ce dimanche pour la famille Rouge & Bleu avant les rencontres en Ligue 1 Uber Eats, D1 Arkema puis celle de la section handball, ce quart de finale des playoffs face à Angers se solde donc par une victoire des Parisiens.

Grosse frayeur dans ce quart de finale des playoffs du championnat national des U19. Le PSG a très vite été mené dans la rencontre sur le score de deux buts à zéro. Les Angevins ont su creuser l’écart dans les 15 premières minutes. Cependant, avant la pause, les joueurs de Zoumana Camara réduisent l’écart par le biais de Senny Mayulu (44e). Au retour des vestiaires, les titis parisiens prennent les choses en main et inversent la tendance. Grâce à Noha Lemina (60e) puis Ilyes Housni (75e), la formation parisienne égalise et prend l’avantage. Le score demeure inchangé et le PSG s’impose 3 buts à 2 sur la pelouse du Stade de la Salpinte à Angers. Cette victoire en quart de finale envoie donc les titis parisiens affronter l’Olympique de Marseille en demi-finale de ces playoffs. Les places en finales se joueront les 27 et 28 mai prochain à Orléans, avant d’envisager une finale le dimanche 4 juin à Aurillac.

