À J-1 de la fermeture du marché des transferts, Julian Draxler est invité à quitter le club et une porte s’ouvre au Qatar.

Alors que le marché des transferts ferme ses portes ce vendredi, le PSG a encore quelques dossiers importants à régler. En attendant l’officialisation de Bradley Barcola et une possible relance pour le transfert de Randal Kolo Muani, le club parisien doit aussi penser à vider son loft. Dans les heures à venir, Colin Dagba prendra la direction de l’AJ Auxerre sous la forme d’un prêt. Et un autre joueur pourrait quitter prochainement les Rouge & Bleu. Sous contrat jusqu’en 2024, Julian Draxler sort d’un prêt peu concluant au SL Benfica, marqué par une grosse à la cheville. De retour à Paris, l’international allemand est invité à trouver un autre club pour la saison 2023-2024. Si la piste Crystal Palace s’est rapidement refroidie, une autre destination s’offre au joueur de 29 ans.

Al-Arabi a fait une offre pour Draxler

En effet, comme le rapporte L’Equipe, Julian Draxler est dans le viseur d’Al Arabi. Le board parisien dispose d’une offre de la part du club qatari, dont le montant n’a pas filtré. L’Allemand a également une proposition sur la table venue d’Arabie saoudite. Il pourrait être le deuxième Parisien à rejoindre le club basé à Doha. En effet, Marco Verratti est très proche de rejoindre Al-Arabi. « Le PSG et le club local ont trouvé un accord et il reste encore des détails à régler entre le milieu de terrain et les dirigeants sur place », précise L’E. Ces dernières heures s’annoncent donc intenses pour les indésirables du PSG.