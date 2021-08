Al-Khelaïfi : “C’est quelque chose de magnifique, mais on n’a encore rien gagné”

Le PSG est au centre de l’actualité footballistique depuis quelques jours. Et pour cause, le club de la capitale a réalisé le coup du siècle en signant Lionel Messi pour les deux prochaines saisons minimum. Une arrivée qui aura des impacts positifs pour les Rouge & Bleu. Ce mercredi 11 août était notamment marqué par la présentation du joueur à l’auditorium du Parc des Princes. Après ce moment attendu par les nombreux supporters et médias, le président du PSG – Nasser al-Khelaïfi – a accordé quelques mots à RMC Sport. Extraits choisis.

Avoir un Argentin sur le banc du PSG a-t-il aidé pour attirer Messi ?

Al-Khelaïfi : “Je pense que la première chose qui a été importante, et il l’a dit aussi lors de la conférence de presse à Barcelone, c’est qu’il veut gagner et se battre pour remporter des titres. Nous, on veut la même chose. On a vraiment le même objectif et ça a été le plus important. Après, bien sûr, il a déjà plein d’amis avec les Argentins, Neymar ou d’autres. Il m’a dit qu’il voulait jouer avec ces joueurs. Et le premier, c’est Kylian. Il veut jouer avec Kylian, il est très content qu’il soit là avec Neymar et tous les autres. C’est quelque chose de magnifique. Mais on n’a encore rien gagné. On a besoin de travailler pour gagner. On a une très bonne équipe mais il faut travailler tous les jours, avec pour moi le meilleur entraîneur au monde.”

Est ce que ce PSG est la meilleure équipe de l’histoire ?

Al-Khelaïfi : “Je pense que c’est une des meilleures équipes. On a aussi du respect pour les autres mais cette équipe est vraiment très, très forte. Mais on n’oublie pas que ce n’est pas parce qu’on a une très belle équipe qu’on doit tout gagner. On a besoin de travailler. On doit rester calme, se concentrer sur le championnat avec notre match de samedi (face au RC Strasbourg, ndlr). Le plus important pour nous aujourd’hui, c’est qu’on a fait un très bon mercato mais on a besoin de travailler sur le terrain.”

Important de faire rayonner Paris à l’approche de la Coupe du monde 2022 au Qatar ?

Al-Khelaïfi : “Je veux être très clair: ça n’a rien à voir avec la Coupe du monde. C’est un projet sportif pour un club français, on travaille pour le PSG et l’amour de ce club. On fait ça avec passion et avec stratégie mais ça n’a rien à voir avec ça.”

L’avenir de Kylian Mbappé

Al-Khelaïfi : “Je ne veux pas parler des discussions avec Kylian. Ça reste entre nous et sa famille. Je ne veux pas répéter la même chose à chaque fois mais c’est très clair: Kylian veut une équipe forte, et aujourd’hui on a une équipe forte. Je ne pense pas qu’il ait des raisons de demander à partir car Leo m’a dit qu’il était venu ici pour jouer avec Kylian. C’est un de ses objectifs. Kylian a aujourd’hui une des meilleures équipes au monde.”

Quelques minutes après la conférence de presse aux médias, le président du PSG a également accordé un entretien individuel au Parisien. Dans cette interview, Nasser al-Khelaïfi a notamment fait référence à l’importance de l’agrandissement du stade. “On a besoin de travailler ensemble pour aider le club à grandir. On travaille déjà ensemble depuis longtemps. Mais le plus vite, c’est le plus important. Sinon, on regardera d’autres options. On ne veut pas prendre de retard. J’adore le Parc des Princes, c’est le cœur du club. Mais pour développer le club, aller plus loin, on doit regarder les options. J’ai de très bonnes relations avec la Maire. Le stade est très petit aujourd’hui (plus de 45.000 places, ndlr). On doit discuter avec Anne Hidalgo. J’adore le Parc des Princes mais on a besoin de l’agrandir. C’est important pour le futur. Chaque grand club possède 80.000 spectateurs. Agrandir le Parc est une obligation.”