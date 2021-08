Le moins que l’on puisse dire, c’est que le PSG réalise, pour l’heure, un mercato ahurissant dans le sens des arrivées. Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos et Lionel Messi ont tous rallié le club de la capitale en tant qu’agent libre. Achraf Hakimi, lui, a coûté 60 millions d’euros. Une flopée de recrues XXL qui renforce grandement quantitativement et qualitativement l’effectif sous la houlette de Mauricio Pochettino. Cinq néo Parisiens qui seront d’ailleurs présentés aux supporters Rouge et Bleu ce samedi dans le cadre de l’avant-match face au RC Strasbourg (21h00, 2e journée de Ligue 1) à l’occasion du tout premier match de la saison au Parc des Princes. Un match qui aura forcément un goût particulier puisque la jauge à 100% a été maintenue et que l’ambiance s’annonce donc bouillante.