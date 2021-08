Ramos encore trop court contre Brest (L’Équipe)

C’est un mercato historique que vit actuellement le PSG. Les Rouge & Bleu, qui ont officiellement présenté ce mercredi Lionel Messi, ont aussi ramené dans la capitale Georgino Wijnaldum, Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma et Sergio Ramos. Si deux de ces cinq recrues ont déjà évolué avec les Parisiens, certains se font encore attendre…

C’est le cas de Sergio Ramos, qui n’a toujours pas disputé une seule rencontre avec le PSG à cause d’une lésion au mollet… Et on ne devrait pas le revoir de sitôt. Comme l’indique le quotidien L’Équipe sur son site internet, l’international espagnol devrait intégrer progressivement les séances collectives à partir de la semaine prochaine. Le média explique donc qu’il “risque d’être un peu court pour postuler à une place dans le groupe contre Brest”, mais il pourrait être là pour le déplacement sur la pelouse du Stade de Reims.