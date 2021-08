Bianchi : “Avec Messi, le PSG fait encore un pas vers la Ligue des champions”

Le PSG a réalisé un coup retentissant ce mardi soir. Les Rouge & Bleu sont parvenus à signer Lionel Messi – libre de tout contrat – pour les deux prochaines saisons (juin 2023) avec une année en option supplémentaire. Un évènement mondial relayé par la presse internationale. Et à 34 ans, La Pulga connaîtra son deuxième club professionnel après avoir passé la majeure partie de sa vie au FC Barcelone. Interrogé par L’Equipe, l’ancien attaquant du PSG – Carlos Bianchi (1977-1979) – s’est exprimé sur la venue de son compatriote argentin au PSG.

“C’est le meilleur joueur du monde qui débarque ! On ne parle pas d’un ‘grand transfert’, comme cela a pu être le cas avec Neymar. Messi, c’est une autre dimension. Tout ce qui tourne autour de lui est hors norme. L’objectif suprême du PSG est de terminer champion d’Europe. Rien d’autre ne l’intéresse. Avec Leo, ils font encore un pas vers la Ligue des champions, même s’ils auraient pu la remporter à deux reprises. Seulement, voilà, dans les matches décisifs, l’équipe n’a pas été à la hauteur des attentes. Comme lors de la finale contre le Bayern Munich, avec une défaite 0-1 à la clé”, a déclaré l’ancien attaquant des Rouge & Bleu (71 buts en 80 matches) avant de rappeler l’importance de l’équilibre d’équipe. “Il faut toujours garder à l’esprit que Messi, Neymar et Mbappé possèdent d’indéniables qualités mais qu’il y a aussi Marquinhos, Kimpembe ou Verratti qui doivent tirer leur épingle du jeu. Si le trio offensif est en feu mais que la défense est aux abois, tout tombe à l’eau. Chaque équipe repose sur un équilibre. Une bonne équipe peut gagner n’importe quel match mais sans équilibre elle n’aura aucune continuité ni de chance de briller sur la durée. Les équipes qui ont connu le succès s’appuyaient sur un bloc collectif et un équilibre.”