La demande particulière de Kita après le report de Nantes / PSG

Qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions, le PSG a vu la LFP accepter sa demande de reporter le match contre Nantes, situé entre les deux rencontres contre Aston Villa. Waldemar Kita, le président de Nantes, a évoqué ce report.

Le PSG s’est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des champions en éliminant Liverpool lors de la séance des tirs au but (1-1, 1 t.a.b à 4). En quarts de finale, le club de la capitale affrontera Aston Villa. Le 9 avril, les Parisiens recevront les Villans au Parc des Princes avant de se déplacer à Villa Park pour la manche retour le 15. Entre les deux rencontres, le PSG aurait dû se déplacer à Nantes dans le cadre de la 29e journée de Ligue 1.

A voir aussi : Ligue 1 – Le match Nantes / PSG reporté au 22 avril

« Si le PSG se qualifie pour les demi-finales ce sera un peu grâce à nous »

Mais le club de la capitale a demandé à reporter cette rencontre afin de préparer au mieux sa double confrontation. Si dans un premier temps, le FC Nantes ne souhaitait pas entendre parler d’un report, la LFP a accepté la demande du PSG et la rencontre se déroulera le 22 avril prochain. Une décision qui divise au sein du club nantais, comme le rapporte L’Equipe. Dans les rangs des Canaris, on se disait, lundi, « mis devant le fait accompli. Ça va impacter la billetterie et la course pour le maintien. C’est inéquitable, d’autant que le match de Championnat entre le huitième aller et retour de C1 (Rennes-PSG, 1-4, le 8 mars) n’a pas été remis », indique le quotidien sportif. De son côté, le président nantais, Waldemar Kita estime que c’est une bonne décision. « Si le PSG se qualifie pour les demi-finales ce sera un peu grâce à nous, grâce au FC Nantes. Je lui souhaite même si je pense qu’il n’a pas besoin de cela pour y parvenir. S’il va en finale j’espère qu’il m’invitera. Plus globalement, c’est une bonne décision du conseil d’administration d’aider les clubs engagés en coupe d’Europe. Cela ne nous avantage pas mais si cela peut aider le PSG. »