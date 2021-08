Al-Khelaïfi : “La position du club est claire”

Le PSG connaît ses adversaires pour la phase de poules de la Ligue des Champions. Trois clubs que connaissent bien les Rouge & Bleu. Manchester City – qu’ils ont affronté en demi-finale la saison dernière – Leipzig, déjà dans leur groupe la saison dernière, ainsi que Bruges qu’ils ont affronté lors de la saison 2019-2020. Un groupe A relevé qu’a évoqué Nasser al-Khelaïfi.

“C’est la Ligue des champions, ce n’est pas facile. Si on veut aller le plus loin possible, on a besoin de gagner tous les matches. L’objectif est d’aller le plus loin, d’être concentré sur chaque match, explique le président parisien sur BeIN Sports. Après, on veut y aller étape par étape. Favori? Non il y a beaucoup d’équipes très fortes. Il y a besoin de travailler, d’avoir un peu de chance.”

Le président parisien qui a également été questionné sur le dossier chaud du moment, l’avenir de Kylian Mbappé. “J’ai été très clair, nous avons été très clairs. La position du club est claire. Nous ne la changerons pas et ne la répéterons pas.“