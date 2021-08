Le PSG dans le groupe A avec City, Leipzig et Bruges

Ce jeudi soir, le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2021-2022 a eu lieu. Battu par Lille pour le titre de Champion de France, le PSG a été placé dans le chapeau 2, le chapeau 1 étant pour les champions des six premiers championnats au coefficient UEFA ainsi que le vainqueur de la Champions League (Chelsea) et de l’Europa League (Villarreal). Ave ce placement dans le chapeau 2, les Rouge & Bleu ont pu éviter des clubs comme le Real Madrid, le FC Barcelone, le Borussia Dortmund ou bien encore Liverpool, Manchester United et la Juventus Turin. Et le PSG est tombé sur l’un des gros du pot 1, Manchester City. Un remake de la demi-finale perdue la saison dernière contre Manchester City. Les Rouge & Bleu affronteront également Leipzig – qui était déjà dans le groupe du PSG la saison dernière – et le Club Bruges.

Le tableau complet de la phase de poules de la Ligue des Champions

Groupe A

Manchester City

PSG

Leipzig

Club Bruges

Groupe B

Atlético de Madrid

Liverpool

Porto

AC Milan

Groupe C

Sporting CP

Borussia Dortmund

Ajax Amsterdam

Besiktas

Groupe D

Inter Milan

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff Tiraspol

Groupe E

Bayern Munich

FC Barcelone

Benfica

Dynamo Kiev

Groupe F

Villarreal

Manchester United

Atalanta Bergame

Young Boys de Berne

Groupe G

Lille

Seville FC

Salzbourg

Wolfsburg

Groupe H