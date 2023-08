De retour en force après sa mise à l’écart du groupe du fait de sa volonté de non prolongation, Kylian Mbappé ne devrait pas bouger du PSG en cette fin de mercato. Nasser Al-Khelaïfi s’est d’ailleurs confié à ce sujet au micro de RMC.

S’il n’avait pas pris part à la rencontre d’ouverture face au FC Lorient (0-0), Kylian Mbappé était bien présent lors des deux suivantes pour un bilan de trois réalisations. D’abord contre Toulouse (1-1), puis lors de la réception de Lens où il a inscrit un doublé (3-1). Aujourd’hui, il est donc hautement improbable qu’il quitte la ville lumière alors que le marché des transferts ferme ses portes dans un peu plus de 24 heures. Mais est-ce que cela signifie que l’ancien monégasque va prolonger pour autant ?

🚨 CONFIRMATION : Kylian Mbappé va bien rester au PSG cette saison. Paris espère toujours le prolonger ⏳🇫🇷



[@FabriceHawkins] pic.twitter.com/CmnkEsmd37 — Canal Supporters (@CanalSupporters) August 31, 2023

Les échanges sont bons

Il est difficile d’émettre une telle affirmation à l’instant où ces lignes sont rédigées. Nasser Al-Khelaïfi, lui-même, n’a d’ailleurs pas souhaité répondre à cette question. Au micro de RMC, il a toutefois confié que les pourparlers avec le joueur sont positifs. « On a plus de 24 heures. Kylian est un joueur du PSG. on a de très bonnes discussions avec lui. C’est un joueur magnifique, comme homme et comme professionnel. On a discuté avec le reste de sa famille. Il reste plus de 24 heures pour le mercato. On va travailler, essayer de faire quelque chose. Si on peut, pourquoi pas. Sinon, on est prêts. On est bien. Une prolongation ? Je ne veux pas parler de ça. »

Dans un second temps, Nasser Al-Khelaïfi, auprès de Canal+ cette fois-ci, a confirmé l’intérêt rouge et bleu pour Randal Kolo Muani, tout en insistant sur le fait qu’un accord était encore loin avec l’Eintracht Francfort. « Ce n’est pas un secret. On est intéressés. Mais on est loin avec Francfort… très loin !. »