Longtemps annoncé sur le départ, Kylian Mbappé évoluera en Rouge et Bleu en 2023-2024. RMC confirme que ce feuilleton est bel et bien fini en ce jeudi soir. Du moins, pour ce qui est de cet été.

Avant d’être le meilleur buteur du PSG cette saison avec 3 buts sur 4 parisiens, rien que ça, Kylian Mbappé n’était plus en odeur de sainteté en terre parisienne. Mis à l’écart lors de la préparation des siens, un départ était, dès lors, clairement à l’ordre du jour. Une tendance qui s’est donc totalement inversée aujourd’hui. Mieux, une prolongation serait même dans les tuyaux.

La suite au prochain épisode

Une signature est toutefois loin d’être actée. Reste que les bases des pourparlers sont posées, nous indique RMC. Le dur des négociations n’est pas encore atteint cependant. Le média confirme donc que Kylian Mbappé sera bel et bien encore à Paris à l’issue du mercato estival. Un état de fait d’ores et déjà intégré par énormément de monde. Le PSG aura pour mission de convaincre son numéro 7 de prolonger l’aventure dans les mois à venir. Un objectif qui parait de moins en moins utopique. « Kylian est un joueur du PSG. On a de très bonnes discussions avec lui. C’est un joueur magnifique, comme personne et comme professionnel », a notamment confié, ce jour, Nasser Al-Khelaïfi au sujet de Kylian Mbappé en marge du tirage au sort de la phase de poule de la Ligue des Champions.