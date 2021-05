Le PSG et Prince Estate annoncent ce matin un partenariat exclusif pour commémorer le défunt chanteur et musicien Prince. Le club parisien rend hommage au “Prince du Parc“ en lançant un vinyle exclusif 45 tours en édition limitée en collaboration avec Warner Records et deux capsules de vêtements en édition très limitée. Le vinyle avec Partyman et Cool est en vente dès aujourd’hui par Drive au Megastore Paris Saint-Germain et sur psg.fr , les deux collections capsules en édition limitée, quant à elle, seront disponibles au Mégastore, à la boutique des Champs Elysées et sur psg.fr dès le 24 mai. La collection exclusive comprend: le 4eme maillot du PSG 2020-21 ornés du symbole caractéristique de Prince aux côtés de superpositions en cuir doré et métallique cousus à la main; un tee-shirt violet en maille de viscose teint à la main; un ensemble jogging en néoprène multicouches à motifs cousus; un sweat à capuche en cuir italien de première qualité avec le symbole de Prince brodé et la doublure en soie violette teinte à la main; et un chapeau seau en cuir italien avec motif croco en relief et doublure en soie violette teinte à la main. Ces pièces en édition limitée ont été fabriquées à la main à Toronto.