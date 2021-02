Alba : “On verra sur le terrain qui est favori”

J-1 avant le 8e de finale aller de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le PSG, au Camp Nou. Et à la veille de cette rencontre, les deux clubs tiendront leur habituelle conférence de presse d’avant-match. En attendant le point presse de Mauricio Pochettino et Leandro Paredes à 17h15, le latéral gauche catalan, Jordi Alba, était devant les médias pour évoquer ce match tant attendu, dans des propos rapportés et traduits par RMC Sport. Extraits choisis.

L’absence de Neymar

Alba : “Je ne vais pas mentir, je pense que c’est mieux que des joueurs comme lui ne jouent pas pour notre adversaire. C’est une absence importante pour eux, comme celle de Di Maria qui apporte beaucoup défensivement et offensivement. Le PSG a de bons joueurs et les gens qui joueront auront le même niveau ou presque. Ce sera un huitième disputé et qui se jouera sur des détails. Nous aussi, nous avons des absences importantes mais ceux qui s’entraînent font de bonnes choses.”

Le PSG favori ?

Alba : “C’est l’opinion de certain, il faut la respecter. On verra sur le terrain qui est favori. La différence entre le PSG de 2017 et celui de 2021 ? Le PSG est un peu pareil. Ils ont des joueurs d’une grande qualité, ce club s’est bien renforcé et vise la victoire dans toutes les compétitions, en particulier en Ligue des champions. Malgré les absences ce sera un match difficile.”

Un match spécial après la victoire 6-1 de mars 2017 ?

Alba : “Ce match a une très très grande importance mais je ne crois pas que ce soit une rencontre spéciale. Le PSG est un très grand adversaire. C’ets vrai que nous avons vécue une très belle remontada mais c’est un match très différente, un huitième différent. Nous n’aurons pas le soutien de notre public mais nous essaierons de faire un bon match. Je sais que cela sera aussi difficile qu’en 2017.”