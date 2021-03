Alessandro Florenzi de nouveau blessé ?

Alessandro Florenzi a fait son retour sur les terrains ce soir lors du match nul contre le FC Barcelone en huitième de finale retour de Ligue des Champions (1-1). Mais l’international italien est sorti sur blessure à la 75e minute. Il a été remplacé par Colin Dagba. Et comme le rapporte l’Equipe, Alessandro Florenzi est sorti en se touchant les adducteurs droits. Rechute pour le latéral droit ? Il s’était déjà blessé aux adducteurs après le match au Parc des Princes contre Monaco. On devrait en savoir plus dans les prochaines heures. Autre mauvaise nouvelle dans ce match, le carton jaune reçu par Leandro Paredes. L’Argentin manquera le match aller des quarts de finale.