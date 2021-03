Diallo : “Il faut savoir souffrir et ne pas perdre”

Remplaçant au coup d’envoi, Abdou Diallo est entré à la mi-temps du match nul (1-1) contre le FC Barcelone qui a permis au PSG de valider sa qualification en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le défenseur central – qui a joué latéral gauche ce soir – a réalisé une bonne entrée (noté 5,5 par la rédaction de CS). Pour PSG TV, il s’est dit heureux de la qualification même s’il regrette la prestation de son équipe. “Après, c’est le très haut niveau. Le Barça a des joueurs de classe mondiale, même plus que ça. Donc ça allait être un match équilibré. On a souffert, mais on a su marquer, et ne pas en encaisser plus qu’un. Après là maintenant on est un petit peu déçus parce que dans le contenu on aurait aimé faire beaucoup mieux, dans les sorties de balle, dans les attaques… Mais bon, parfois, on souffre et il faut savoir souffrir et ne pas perdre quand on souffre. C’est ce qu’on va retenir ce soir.“