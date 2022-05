Débarqué au PSG, son club formateur, libre de tout contrat à l’été 2020, Alexandre Letellier n’a disputé aucune minute sous la tunique rouge et bleu depuis son retour. Il joue, depuis, le rôle de troisième gardien attitré. Une entrée en jeu ce samedi soir face au FC Metz(38e journée de Ligue 1) pourrait lui permettre d’être officiellement champion de France 2022.

Un départ chez les gardiens

Un cadeau qui pourrait être de bon ton étant donné le contexte. En effet, l’ancien angevin pourrait quitter le PSG cet été, c’est, du moins, le principal intéressé qui l’a fait comprendre via un post Instagram avec un message : « The Last Dance ». Le portier de 31 ans a donc, très certainement, participé à son tout dernier entraînement au Camp des Loges. Le club de la capitale n’aurait apparemment pas souhaité renouveler le contrat du titi francilien.

Une démarche qui s’inscrit parfaitement dans le remaniement que devrait effectuer le club lors de la prochaine fenêtre des transferts au sein de ce secteur. En effet, Gianluigi Donnarumma devrait être le numéro un, tandis que Keylor Navas pourrait plier bagages. Si cela se confirme, il restera à savoir quel joueur sera placé comme troisième gardien l’an prochain. On peut penser à un profil comme Lucas Lavallée, numéro un chez les U19 du club.