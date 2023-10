Alexandre Ruiz revient sur sa brouille avec Luis Enrique

Après la débâcle contre Newcastle en Ligue des Champions (1-4), le PSG a renoué avec la victoire contre Rennes ce dimanche (1-3). L’occasion pour Alexandre Ruiz et son équipe de Free Ligue 1 d’échanger avec Luis Enrique après la rencontre. Après deux questions posées par Ludovic Giuly et Rio Mavuba, le journaliste franco-espagnol a demandé au coach parisien les raisons des vingt premières minutes difficiles du PSG. Luis Enrique n’a pas réellement répondu et a invectivé Alexandre Ruiz. Une séquence sur laquelle le journaliste est revenu dans Rothen s’enflamme (RMC) ce soir.

« Je pense que ça peut être problématique (pour Luis Enrique) »

« Dans ma volonté vis-à-vis de Luis Enrique, j’ai respecté sa position. Je me suis placé en tant que traducteur pour que tout le monde comprenne sa pensée avec ses mots. Quand je lui pose la dernière question, tout d’un coup il se tourne, ne parle plus en me regardant. Ce n’est pas une position de respect. Ça m’a un peu égratigné. Ayant eu beaucoup d’échanges avec les espagnols depuis hier soir, il m’ont compris et ont mis en relief ce qu’il s’était passé sur les années précédentes, que ce soit en Italie ou en Espagne. Je pense que ça peut être une problématique (…) Avec le peu de temps d’antenne que nous avons après le match, si c’est pour poser trois questions négatives, je ne choisis pas de faire ce métier. Nous essayons tout simplement de comprendre »

🗣️ "Je lui pose la question sur les carences pour comprendre quels sont les chantiers de travail. Je lui pose la question avec respect et d'un coup il se tourne et ne parle plus qu'à Ludo quand il s'adresse à moi."



🔴🔵 @alexandreruiz revient sur son échange avec Luis Enrique. pic.twitter.com/uCTiZIr0Ss — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 9, 2023

🎙️ "Je pense, c'est mon opinion, que ça peut être une problématique."



🔴🔵 L'avis d'@alexandreruiz sur la communication de Luis Enrique au Paris-Saint-Germain. pic.twitter.com/Yh4rUZGHtD — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) October 9, 2023

À voir aussi : Talk CS : Vitinha, fin du 4-2-4… Le PSG a-t-il enfin trouvé son onze ?