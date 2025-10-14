Alexia Putellas explique pourquoi elle n’a pas signé au PSG cet été

Les Féminines du PSG ont voulu frapper un gros coup en s’offrant Alexia Putellas en toute fin de mercato. Mais cette dernière est restée au Barça. Elle est revenue sur ce choix.

Afin de continuer à lutter contre Lyon, les Féminines du PSG se sont renforcées. Elles ont voulu frapper un gros coup en s’offrant Alexia Putellas, qui n’a plus qu’un an de contrat avec le FC Barcelone. Mais la double Ballon d’Or a finalement décidé de rester au sein du club espagnol, qu’elle a rejoint en 2012. Elle a expliqué son choix de ne pas quitter son club actuel.

A voir aussi : Les Féminines du PSG officialisent deux nouvelles recrues

« Il n’y a pas eu plus de débat »

« Cette offre a suscité l’intérêt des médias, mais ce n’était pas la première. Le chemin (pour prendre sa décision, NDLR) a été court et facile. Lorsque cette offre est arrivée, et il en a été de même pour les autres, nous avons discuté avec le club : ‘Quelle est la situation ?’ Que voulez-vous ? Comptez-vous sur moi ou non ?’ Et le débat a été clos, lance l’internationale espagnole dans une interview accordée à Sport. Il n’y a pas eu plus de débat, car le club a été très clair. Ils m’ont dit : ‘Nous avons besoin de tes performances comme celles de l’année dernière. Tu as de l’énergie et l’envie de réussir.’ Évidemment, la saison avait déjà commencé, et mon engagement envers les objectifs, le staff et mes coéquipiers est au plus haut. Voilà comment ça s’est passé. »