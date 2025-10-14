PSG : L’infirmerie devrait se vider pour la réception du RC Strasbourg

La trêve internationale d’octobre a été une véritable bouffée d’air frais pour le PSG. Après un début de saison marqué par une infirmerie bien remplie, le club de la capitale s’apprête à retrouver le chemin de la compétition avec un effectif largement renforcé. Pour la réception du RC Strasbourg ce vendredi (20h45 sur Ligue 1 +) pour le compte de la 8e journée de championnat, Luis Enrique devrait enregistrer le retour de pas moins de cinq joueurs.

Plusieurs cadres ou joueurs importants sont enfin sur le point de rechausser les crampons. João Neves, absent des quatre derniers matchs en raison d’une blessure aux ischio-jambiers, est cette fois-ci annoncé apte après avoir ressenti de « mauvaises sensations » lors de la tentative de retour face au FC Barcelone. D’autres milieux de terrain s’apprêtent également à revenir : Fabian Ruiz, éloigné de la sélection espagnole pour un problème musculaire, est désormais jugé apte et Senny Mayulu, buteur contre le Barça, a pu soigner sa cuisse pendant la trêve au lieu de rejoindre les Espoirs. Des nouvelles positives existent également en attaque pour le PSG avant la réception du RC Strasbourg ce vendredi. En effet, Khvicha Kvaratskhelia, touché à la cuisse, a déjà repris la compétition avec la Géorgie et est attendu face aux Alsaciens, quand Désiré Doué, blessé au mollet début septembre avec les Bleus, devrait également être de la partie après plus d’un mois d’indisponibilité. Si la majorité des blessés revient, l’incertitude demeure autour de deux ailiers majeurs. Ousmane Dembélé, de retour après avoir profité des installations d’Aspetar et de la célébration de son Ballon d’Or, pourrait être dans le groupe. L’attaquant va mieux, mais le staff reste prudent. Bradley Barcola est également dans le flou. Après une récente fatigue musculaire, le PSG ne veut prendre aucun risque et attend les derniers tests pour valider sa présence.

Marquinhos, Seule Ombre au Tableau

Malheureusement, le PSG devra encore se passer de son capitaine, Marquinhos. Toujours en soins pour une blessure au quadriceps, le défenseur brésilien ne sera pas remis pour la réception du RC Strasbourg. Pire, son retour semble difficile à envisager pour le match de Ligue des Champions de la semaine prochaine contre le Bayer Leverkusen. Un nouveau point médical est prévu ce jeudi pour évaluer la situation.

Malgré cette série de blessures, le PSG affiche un excellent début de saison, incluant une victoire de prestige face au Barça. Luis Enrique, serein, avait déjà relativisé la situation : « Je ne suis pas du tout préoccupé […] calme et tranquillité. On a plein de joueurs au Campus qui peuvent jouer. Il n’y a pas de problème, c’est la vie« . Le retour de cette vague de joueurs est une excellente nouvelle pour le technicien espagnol, qui aura enfin un effectif plus complet pour aborder les prochaines échéances capitales.

