Le PSG Handball s’offre les services de Simen Lyse

Si la saison 2025-2026 bat son plein, le PSG Handball prépare déjà l’avenir. Le club de la capitale a annoncé la signature de Simen Lyse pour la saison prochaine.

Le PSG Handball réalise un sans-faute en championnat avec six victoires en six rencontres. C’est un peu plus compliqué en EHF Champions League avec deux victoires et deux défaites. Si la saison est bien lancée, le PSG Handball pense aussi au prochain exercice. En effet, le club de la capitale a annoncé la signature de Simen Lyse pour les trois prochaines saisons à partir de l’été prochain.

« Rejoindre le PSG Handball est un immense honneur »

L’arrière gauche norvégien rejoindra en effet le PSG Handball en provenance du Kolstad Håndball à l’issue de la saison 2025-2026 et sera lié avec le club de la capitale jusqu’en juin 2029. Simen Lyse n’a pas caché sa joie de rejoindre les Rouge & Bleu dans le communiqué de l’annonce de sa signature. « Rejoindre le Paris Saint-Germain Handball est un immense honneur. C’est un club reconnu dans toute l’Europe pour son exigence et sa culture de la performance. Je suis impatient de débuter cette nouvelle aventure et de tout donner pour contribuer aux ambitions de l’équipe. »