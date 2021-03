Alonzo : “Navas a peut-être sauvé un bout du projet du PSG à lui tout seul”

Si le tableau d’affichage du Parc des Princes affichait un 1-1 au terme du PSG-Barça mercredi à 23 heures, c’est pour beaucoup grâce à Keylor Navas. Le gardien de but costaricien a été le pilier indestructible, le dernier rempart face aux assauts catalans. Dans Le Parisien, Jérôme Alonzo, portier au PSG entre 2001 et 2008, juge qu’aujourd’hui seul Manuel Neuer (Bayern) tient la comparaison avec Keylor Navas (“à l’instant T, il n’est pas très très loin du statut de n°1. Seul Manuel Neuer s’invite à la comparaison”).

“Navas a sauvé beaucoup plus qu’un match. Mercredi, il a peut-être sauvé un bout du projet à lui tout seul. Parce que s’ils sont éliminés, il n’y a plus de prolongation de Mbappé. Même pour Neymar, c’est peut-être chaud… Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis, là, tu n’es plus étiqueté loser. Moi, je lui mets 10/10. D’abord pour ses interventions qui sont parfaites, et très difficiles pour trois d’entre elles. Mais aussi pour la dimension symbolique, parce qu’il sauve le club d’un bordel… Mais les gens ne s’imaginent même pas! Ce mec-là augmentez-le! Quand je vois combien on paie certains joueurs moyens… Mais enlevez des sous à tout le monde et donnez les lui!”, lance le consultant de la chaîne L’Equipe. “Navas a tout, il irradie, il rend les mecs heureux. Ça se sent que c’est un bon mec. Quand il repousse le pénalty, il pense à sa doublure tout de suite. Quand je repense à ce que j’ai vécu mais je me dis : “Mon Dieu, pauvres de nous quoi! Quel privilège de pouvoir bosser avec un seigneur pareil!”