Le Real Madrid enchaîne face au FC Barcelone

Le 15 février prochain, le PSG recevra le Real Madrid à l’occasion de la rencontre aller des 8e de finale de la Ligue des Champions. Et à un peu plus d’un mois de cette confrontation au sommet, les Madrilènes ont eu de quoi engranger de la confiance ce mercredi soir face au FC Barcelone en demi-finale de la Super Coupe d’Espagne.

Après leur superbe succès glané face au FC Valence sur le score de 4-1 en Liga, le Real Madrid croisait le fer avec son rival de toujours ce mercredi. Une confrontation qui nous a offert une partie de très grande qualité. Porté par un duo Benzema / Vinicius toujours aussi redoutable, la Casa Blanca a mené par deux fois au score grâce à des réalisations de l’auriverde et de KB9.

✅ LE REAL MADRID EST QUALIFIÉ POUR LA FINALE DE LA SUPERCOUPE D'ESPAGNE !!



REAL 3-2 BARÇA !!! pic.twitter.com/a5sU47X5Om — Real France (@realfrance_fr) January 12, 2022

Mais à chaque fois, le club culé est parvenu à recoller à la marque par l’intermédiaire de Luuk De Jong et Ansu Fati. Finalement, l’écurie coachée par Carlo Ancelotti a su faire la différence, en prolongations, à la 98e minute de jeu au terme d’une action rondement menée collectivement et conclue par Federico Valverde.

Grâce à cette victoire sur le fil, le Real Madrid se qualifie donc pour la finale de la Super Coupe. L’autre demi-finale verra s’affronter l’Atlético de Madrid et l’Athletic Bilbao. On assiste donc à des merengues qui montent crescendo en puissance, même si ce succès est tout de même teinté de réussite, le Real s’étant montré plutôt intermittent dans le jeu. De son côté, le PSG aura tout intérêt à surveiller le duo composé par Vinicius Jr et Karim Benzema comme le lait sur le feu…